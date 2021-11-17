Российский экологический оператор поддержал акцию «Бумажный бум за классное путешествие»

Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу в стране, поддержал Всероссийскую акцию для школьников «Бумажный бум за классное путешествие» и стал экопартнером мероприятия. С 15 по 19 ноября дети и подростки занимаются сбором макулатуры для сдачи в пункты приема. Деньги, вырученные на акции, будут направлены на инфраструктуру по обращению с ТКО в образовательных учреждениях.

«С 2019 года примерно на 20% выросло общее количество предприятий, заготавливающих макулатуру в России. А в пандемию люди стали больше потреблять упаковки, и на нее очень большой спрос. Поэтому большая часть картона производится из макулатуры, и цены на это сырье сильно выросли. Так что „Бумажный бум за классное путешествие“ — полезная акция не только с точки зрения просвещения, но и для отрасли в целом. Поэтому рады во всех смыслах поддержать такой проект», — сказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Бумажный бум за классное путешествие» организовал Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей. Акция продлится до 19 ноября включительно. Воспитанники детских садов, ученики 1−11 классов, члены детских объединений, клубов, кружков организаций дополнительного образования, ученики специальных (коррекционных) образовательных учреждений, а также родители могут принять участие в акции.

Дошколята и школьники собирают макулатуру, отдают в пункты приема, а вырученные деньги направляют на организацию инфраструктуры обращения с ТКО. Сбор может проходить и на безвозмездной основе, в зависимости от того, что решит капитан по каждому отдельному муниципалитету, это директор образовательного учреждения, которое принимает участие в акции.

Команда победителей, которая соберет больше всего макулатуры и подготовит лучший видеоролик по заданию, отправится в путешествие на особо охраняемую природную территорию. Итоги будут известны 30 ноября в официальной группе Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей «ВКонтакте» и на сайте проекта «ЭкоХОД» в разделе «Новости». Награждение состоится в онлайн-формате в декабре.