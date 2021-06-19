«Будет не просто жарко». Московскому региону предсказали пекло

В центральном федеральном округе, особенно в Москве, будет не просто жарко, а очень жарко. В выходные отклонение от нормы для этого времени года составит шесть-семь градусов, а с понедельника, 21 июня, — восемь-девять. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это отклонение очень редко случается, оно близко к рекордному. Дело в том, что летом изменчивость температурного режима существенно меньше, чем зимой. Для зимы это было бы более-менее нормально — ну, семь-восемь-девять [градусов]. Для лета [такое температурное колебание] очень редко встречается, потому что солнце сглаживает любые колебания температурного режима», — объяснил синоптик.

Это приводит к тому, что дневные и ночные температуры экстремально высокие, а не просто рекордные. Ночные температуры будут почти такие, какие обычно считаются нормальными для дня — около +20 градусов и даже выше. Причем речь идет про минимальные температуры ночью.

Каждый день начиная со следующей недели температура будет повышаться. В понедельник максимальная температура прогнозируется в диапазоне +31…+33, а во вторник воздух прогреется до +33...+35.

«Вполне возможно, что это будет самая высокая за весь период наблюдений температура», — заявил Вильфанд.

В среду и четверг температура будет колебаться в диапазоне +29…+34 градуса, в пятницу столбик термометра покажет +30…+35.

Явление, когда очень высокая температура держится продолжительный период, называется волной тепла.

«Это очень опасная характеристика для жизнедеятельности человека. Нужно очень бережно относиться к себе, минимизировать, если это возможно, пребывание на улице, включать кондиционеры», — напомнил метеоролог.

При таких высоких температурах ночью тело не успевает охладиться от зноя. К тому же, сейчас период летнего солнцестояния, прогнозируется высокий индекс ультрафиолета — 6,8, а это очень опасно. Поэтому с 10 утра до 15 часов на солнце лучше не находится. Если же все-таки придется, то нужно надеть рубашку с длинным рукавом.

Радоваться, конечно, можно, что наконец-то наступило лето, но все-таки для жителей умеренных широт это опасная погода Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России.

В пятницу, 18 июня, температура в Москва-реке поднялась до +21 градуса, а в выходные вода прогреется до +22. Купальный сезон в полном разгаре, заявил синоптик.