Синоптик рассказал, каким будет май

Май, как и апрель, в столице будет на 1-2,5 градуса теплее обычного и, предварительно, обещает быть теплым. На Первомай ожидается вполне комфортная температура, это может быть хорошим сигналом для дачников и начала полевых работ.

Такой прогноз дал в беседе в РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Май тоже не подкачает, среднемесячная температура воздуха на 1-2,5 градуса теплее положенного, в осадкомеры небесной влаги попадет в пределах нормы», — сказал Тишковец.

Ранее он предсказал теплое начало апреля. Во второй декаде месяца, по его мнению, уже можно будет заменить автошины на летние.