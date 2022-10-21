Будем строить еще: глава РЭО проверил работу крупнейших объектов обращения с ТКО в Чувашии | 360°

Экология 21 октября 2022, 15:35 Будем строить еще: глава РЭО проверил работу крупнейших объектов обращения с ТКО в Чувашии

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Делегация во главе с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым посетила объекты Новочебоксарского филиала АО «Ситиматик»: мусороперегрузочную станцию в Чебоксарах и мусоросортировочный комплекс в Новочебоксарске. Более трех четвертей от всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе проходят обработку именно на этих объектах.

«Посетили чувашские объекты обращения с ТКО — мусороперегрузочную станцию, а также объект переработки и захоронения отходов, включающий в себя мусоросортировочный комплекс мощностью 150 тысяч тонн в год. Новочебоксарский объект переработки АО „Ситиматик“ фактически является единственным объектом сортировки ТКО. Поэтому на данный момент достижение регионом установленных целевых показателей находится под угрозой. Будем строить дополнительные мощности по сортировке и утилизации отходов», — сказал Денис Буцаев.

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На объектах работает современная автоматизированная система контроля и учета поступающих отходов, ТКО проходят радиационный контроль, взвешиваются и сортируются, после чего 20 видов вторсырья отправляется на переработку.

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В зоне обслуживания объектов проживает около 700 тысяч человек. Объекты были построены согласно Концессионному соглашению, заключенному в 2014 году Группой «Ситиматик» с Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Отдельное внимание было уделено вопросам экологического просвещения — одному из приоритетных направлений в деятельности Группы «Ситиматик». Гости побывали в специальном коммуникационном пространстве, совмещающем функции площадки для проведения экоуроков и лекций и музея интересных находок с сортировочных линий.

«Мы признательны ППК РЭО и правительству Чувашской Республики за постоянный рабочий диалог и возможность продуктивного сотрудничества. Именно в рамках данного взаимодействия Группа „Ситиматик“ планирует дальнейшее развитие инфраструктуры по обращению с ТКО в регионе, включая раздельный сбор отходов. Также мы намерены внедрять лучшие практики и проекты, которые доказали свою эффективность в других регионах присутствия компании. К примеру, организовать сеть пунктов по возмездному сбору вторсырья у населения „Вторматик“, которая уже успешно функционирует в Саратовской и Волгоградской областях», — отметил операционный директор Группы «Ситиматик» Дмитрий Лесников.

В состав Делегации также вошли председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, замепредседателя Кабинета министров Чувашской Республики — полномочный представитель ЧР при президенте РФ Алексей Ладыков, министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов. Со стороны Группы «Ситиматик» в мероприятии приняли участие операционный директор Дмитрий Лесников, директор по производству Ярослав Родиков и замгендиректора — директор Новочебоксарского филиала АО «Ситиматик» Юрий Малов.