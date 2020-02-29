Буддийский тополь поборется за звание дерева года в Европе

Тополь из Калмыкии, который в начале прошлого века посадил буддийский монах, представит Россию на конкурсе «Европейское дерево года — 2020». Победителя выберут с помощью онлайн-голосования.

29 февраля — последний день, когда можно отдать свой голос за понравившееся дерево. Лесники Подмосковья просят читателей и зрителей «360» поддержать нашу страну. Результаты конкурса объявят 17 марта в Брюсселе.

В 2018 году номинант от России, дуб из Белгородской области, занял третье место.

Лавролистный тополь, растущий в бурятском поселке Хар-Булук, ранее был признан российским деревом года.

Считается, что его посадил буддийский монах. Семена он привез из Тибета, куда уезжал в паломничество.