Британских дипломатов обвинили в лицемерии после заявлений о пересадке на электромобили

По заявлению британского МИД, к 2022 году 25% его автопарка должны составлять автомобили с нулевым выбросом углекислого газа. К 2030 году планируется заменить ими 100% автопарка.

Пользователи Сети скептически восприняли этот шаг: «Это так трогательно. Британия будет бомбить чужие земли и душить санкциями народы в экологичной обстановке», «Вообще к этому все идет. Скоро будут бомбить за неправильное, по их мнению, распоряжение ресурсами», «Причем бомбить экологически чистым белым фосфором и обедненным ураном».