Экология 13 сентября 2023, 18:51 Браконьеры убили краснокнижного леопарда в Северной Осетии Выпущенного в дикую природу переднеазиатского леопарда убили в Северной Осетии Википедия

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Неизвестные браконьеры застрелили занесенного в Красную книгу переднеазиатского леопарда в Северной Осетии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Он пояснил, что речь идет о самце Лео, которого вместе с двумя самками Хостой и Лаурой он вместе с министром экологии и природных ресурсов России Александром Козловым в прошлом году выпустил в дикую природу. Акция прошла в рамках программы по восстановлению популяции, которую курирует президент России Владимир Путин.

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Меняйло напомнил, что в середине XX века переднеазиатского леопарда в горах Кавказа полностью уничтожили. Ученым путем огромных усилий удалось найти несколько особей, чтобы приступить к восстановлению вида.

«Сегодня из Министерства природных ресурсов и экологии республики пришла информация, что браконьеры отстрелили Лео. Информацию будут проверять правоохранительные органы. Если факт отстрела животного, занесенного в Красную Книгу, подтвердится, преступников ждет уголовное наказание», — подчеркнул глава Северной Осетии.

Он добавил, что для республики восстановление популяции редкого животного особенно важно, потому что оно присутствует на гербе республики и является символом Владикавказа. Меняйло добавил, что убийство стало не просто преступлением, а кощунством, на которое браконьеров подтолкнула глупость и жадность.

На прошлой неделе министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что численность среднеазиатских леопардов в дикой природе довели до 12 особей. Об этом он рассказал в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. Глава ведомства, напомнил, что животных выращивают в специальном центре, расположенном в Сочи. Ученые намерены довести популяцию зверей до 50 особей.