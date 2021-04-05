Ботаники из Москвы рассказали о наступающем цветении березы

Аллергиков ждет непростое время, рассказали ботаники из Москвы. В столице зацветет береза, о чем сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В старейшем ботаническом саду Москвы распустилась лещина. Ее можно будет увидеть в Аптекарском огороде. «Значит, земля окончательно оттаяла, у деревьев и кустарников началось сокодвижение. Следом начнет цвести волчье лыко, скоро запылит береза», — поделились в сообщении ботанического сада на странице в Instagram.