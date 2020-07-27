Борщевик уничтожат вручную в природных зонах Санкт-Петербурга

Ученые Санкт-Петербурга разработали экологичную технологию борьбы с вредоносным борщевиком без применения ядовитых химикатов.

Специалисты предложили проверить такую технологию искоренения сорняка в Кургальском заказнике. Отмечается, что там запрещено агрессивное воздействие на природу в целях сохранения биологического разнообразия. Щадящий метод предполагает избавление от борщевика вручную и с использованием специальных инструментов, а также обычной сельхозтехники, пишет сайт «Петербургский дневник».

«Единственный метод, адекватный для этих территорий, — копать на глубину 15‑20 сантиметров. Важно удалить конкретную часть — стеблекорень, не нужно выкапывать все корни борщевика, — пояснила руководитель проекта, кандидат биологических наук Лилия Шипилина.

По ее словам, в стеблекорне находятся спящие почки. Если их не удалить, растение возобновляет рост.

Проект осуществляется уже на протяжении трех лет. В первый год ученые создали карты распространения борщевика Сосновского на территории Кургальского заказника, а также находящегося рядом с ним Куземкинского сельского поселения, ограниченного реками Луга и Россонь.