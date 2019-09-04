Борьбу с борщевиком продолжат в Подмосковье. Назначены новые проверки

В Подмосковье повторно проверят более 26 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, чтобы проконтролировать исполнение мер по борьбе с борщевиком Сосновского. Об этом заявил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

«На 626 земельных участках в Подмосковье Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области был повторно выявлен опасный сорняк. Правообладателям земель предписано принять меры по уничтожению растения, однако не все это сделали. Повторный осмотр необходим, чтобы активизировать работу правообладателей в данном направлении» — отметил Владислав Коган.

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Решение о проведении дополнительных проверок принято на рабочей встрече, посвященной борьбе с борщевиком Сосновского, которая прошла в Доме правительства Московской области. Под руководством заместителя министра имущественных отношений Московской области Геннадия Герасимова представители Минсельхозпрода региона, Мингосуправления области, а также более 100 представителей от органов местного самоуправления обсудили результаты муниципального земельного контроля и проблемы, связанные с истреблением борщевика.

«С начала года муниципальным земельным контролем осмотрены 30 тысяч участков, на 2,5 тысячи из которых выявлен борщевик. Это менее 10%. Однако растение неприхотливо и очень быстро распространяется. Работа осложняется тем, что для полного уничтожения борщевика его необходимо обработать гербицидами не менее трех раз за лето», — рассказал Геннадий Герасимов.

Он добавил, что Минсельхозпрод Московской области инициировал повторный осмотр земельных участков, на которых уже проводились работы по уничтожению борщевика, но признаки растения появились вновь.

«Одной из мер в работе по борьбе с ядовитым сорняком является наложение штрафов на правообладателей, которые не борются с распространением опасного для жизни растения. Штрафы помогают подтолкнуть владельцев и арендаторов участков к действиям, поскольку платить штраф правообладателям не хочется», — сказал заместитель министра.

По закону Московской области «О благоустройстве в Московской области» и Кодексу Московской области об административных правонарушениях, правообладатели земельных участков обязаны истреблять борщевик Сосновского на земельных участках, которыми владеют или арендуют, а муниципальные земельные инспекторы теперь имеют право привлекать к административной ответственности за непроведение мероприятий по удалению борщевика.

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При этом штрафы для физических лиц составляют 2-5 тысячи рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 тысяч до одного миллиона рублей.

По данным Минсельхозпрода области, в Подмосковье борщевиком Сосновского поражено более 30,5 тысячи гектаров. Сумма штрафа, наложенная на правообладателей участков, уже превысила 13 миллионов рублей, а за осень может вырасти еще больше.

Абсолютным лидером по сумме штрафов является городской округ Клин, где борщевик выявлен на семи тысячах гектаров, а правообладатели участков оштрафованы на 11,6 миллиона рублей. В Рузском городском округе площадь участков с борщевиком составила почти 4,5 тысячи гектаров, а размер штрафа — 390 тысяч рублей. В Волоколамском городском округе зона поражения составила 5,4 тысячи гектаров, сумма штрафа — свыше 360 тысяч рублей. Также штрафы от 130 до 200 тысяч рублей наложены на правообладателей городских округов Солнечногорск, Ленинский и Дмитровский, где площадь пораженных борщевиком участков превысила 3,1 тысячи гектаров.

Повторные проверки по 626 участкам пройдут в течение сентября.