Большое нефтяное пятно обнаружили на Волге в Тверской области
В акватории Волги в районе порта Кимры обнаружили топливное пятно площадью пять тысяч «квадратов». Реку могло загрязнить судно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.
«По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 на 100 метров. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается», — приводит агентство текст сообщения.
Сейчас на месте разлива топлива работают специалисты, которые собирают с поверхности воды нефтепродукты. Проверку по факту загрязнения Волги организовали следователи и сотрудники Тверской межрайонной транспортной прокуратуры.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области рассказали, что представители регионального правительства уже выехали в Кимры. Работы по очистке речной акватории от топлива планируют завершить этим вечером.