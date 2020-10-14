Большое нефтяное пятно обнаружили на Волге в Тверской области

«По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 на 100 метров. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается», — приводит агентство текст сообщения.

Сейчас на месте разлива топлива работают специалисты, которые собирают с поверхности воды нефтепродукты. Проверку по факту загрязнения Волги организовали следователи и сотрудники Тверской межрайонной транспортной прокуратуры.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области рассказали, что представители регионального правительства уже выехали в Кимры. Работы по очистке речной акватории от топлива планируют завершить этим вечером.