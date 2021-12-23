Большое количество снега выпало в Крыму

Сильное похолодание пришло на юг России. Сочи и Крым засыпало снегом. Об этом сообщил ОТР.

Из-за низкой температуры в Ялте отменили занятия в школах и закрыли детские сады. Кроме того, временно приостановили работу десяти маршрутов общественного транспорта.

В Симферополе температура опустилась до -12, что является аномально низкими температурами для Крыма. Однако местные жители с энтузиазмом воспринимают такие изменения погоды.

«Мне нравится, что так холодно, и что все так украшено красиво, и ассоциация мандарина и горячего чая», — рассказала горожанка Валерия Барановская.