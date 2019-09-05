Большинство регионов не справилось со схемами по утилизации мусора

«Российский экологический оператор» (РЭО), занимающийся вопросом сбора и переработки мусора в России, проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами. Однако множество из них сделаны не совсем корректно. Об этом рассказал заместитель гендиректора организации Вячеслав Духин.

Территориальные схемы — это план мусорной реформы, именно он определяет развитие отрасли на много лет вперед. В схемах должно быть указано, где и сколько образуется мусора, а также насколько часто и куда его нужно вывозить.

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Перед региональными властями была поставлена задача составить схемы и организовать конкурс для выбора оператора, который будет отвечать за исполнение. Перейти на новый режим работы все регионы (кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) должны были с 2019 года. Однако к концу первого полугодия 11 субъектов РФ так этого и не сделали.

Как заявил Духин газете «Ведомости», самый большой недостаток в схемах — «отсутствие информации о перспективных объектах инфраструктуры». В разработанные и уже работающие схемы оказались не включены будущие полигоны и заводы. Также зачастую в схемах не указаны сроки ввода таких объектов в эксплуатацию и информация об их мощностях.

В некоторых планах не прописано, как будет организован раздельный сбор мусора и как обращаться с крупногабаритными отходами. Также в ряде схем количество отходов не соответствует утвержденным нормативам их накопления.

По оценке РЭО, наиболее удачная схема оказалась в Тульской области. Слабыми оператор назвал разработанные в Краснодарском крае, Ростовской области и Чувашии техпланы.

Кроме того, некоторые регионы завышают будущие показатели утилизации, отметил Духин. Так, завод в Мордовии планирует утилизировать все отходы, но, по мнению РЭО, 20% будут захоранивать. Представитель региона в ответ на это заявил, что «расчетные показатели в 100% утилизации органической фракции вполне корректны».

Управляющий партнер ГК «Мехорубка» (оператор в Краснодарском и Забайкальском крае, в Башкирии и других регионах) Дмитрий Назаров считает, что многие регионы готовили схемы в спешке, поэтому в настоящее время документы корректируются. При этом часть регионов и вовсе хочет сделать новые схемы. Однако, по словам Назарова, это создаст неопределенность на рынке региональных операторов.

Гендиректор «Ремондис Саранск» (региональный оператор в Мордовии) Светлана Бигессе считает, что схем раздельного сбора отходов в большинстве регионов нет из-за недостаточного механизма финансирования инфраструктуры для этого процесса. Она отметила, что нужно создать парк мусоровозов, отдельные контейнеры, линии сортировки вторсырья из раздельного сбора и т. д. Финансирование можно получить от бизнеса. Для этого в России нужно ввести расширенную ответственность производителя. Такая практика существует в ряде стран ЕС.

Вячеслав Духин отметил, что РЭО рассмотрит все оставшиеся схемы до 1 ноября.