Больше месячной нормы осадков обрушилось на Симферополь за сутки

Больше месячной майской нормы выпало в Симферополе в субботу, 29 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» о ссылкой на Гидрометцентр Крыма.

В городе прошел сильный ливень. По данным метеостанции аэропорта Симферополь, за день с неба обрушилось 48 миллиметров осадков. А по данным метеостанции на улице Снайперов — 36.

Некоторые легковые машины затопило, вода просочилась в торговые центры и магазины. Дренажная сеть в городе не справляется с отводом воды. На некоторых улицах попадали деревья, повреждены автомобили, но люди не пострадали. Автолюбители встали в пробках в центре города.

Месячная норма осадков в мае в Симферополе обычно составляет 44 миллиметра.

Всю неделю на полуострове светило солнце и стояла жара под +30 градусов. Однако 29 мая на город обрушился сильный ливень. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще несколько дней.

Сильный ливень прошел также и в Белогорском районе. Там, по данным метеопоста, выпало 43 миллиметра осадков.

Синоптики предупреждали о прохождении холодного фронта. Местами 30 мая ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, порывы ветра со скоростью 20-25 метров в секунду.