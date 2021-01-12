Больше 75 миллиардов «кубов» газа нашли в Якутии

В Якутии открыли новое месторождение газа с объемом запасов более 75 миллиардов кубических метров. Находку сделала компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти».

Об этом сказано в пресс-релизе «Роснефти».

«Компания „Таас-Юрях Нефтегазодобыча“, которая входит в нефтегазодобывающий комплекс „Роснефть“, по результатам бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке открыла новое крупное газоконденсатное месторождение», — сказано в сообщении.

«Роснефть» уточнила, что уже поставила на баланс Государственной комиссии по запасам более 75 миллиардов кубических метров. газа, а также 1,4 миллиона тонн газового конденсата.

Кроме того, специалист подтвердили, что обнаруженное месторождение обладает высокой продуктивностью, а также имеет значительный потенциал для дальнейшей разведки. Его назвали именем уроженца Олекминского улуса Якутии Ивана Кульбертинова — одного из героев Великой Отечественной войны.