Экология 12 июня 2023, 18:56 Больше 200 зайцев выпустят в естественную среду обитания до конца года в Новой Москве Более 200 зайцев будут выпускать в естественную среду обитания до конца года в ТиНАО Фото: freepik.com

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Как минимум две сотни зайцев выпустят на природу до конца 2023 года в Новой Москве, чтобы животные смогли жить в естественной среде обитания без помощи человека. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

В мае рядом с поселением Новофедоровское в ТиНАО специалисты отпустили в естественную среду четырех беляков и девять русаков. Зверей выращивали и выкармливали по уникальной технологии для самостоятельного обитания в условиях дикой природы.

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Сейчас численность зайцев во многих регионах пришла в упадок. Из-за нарушения баланса популяции пострадает городская экосистема.

«Эти виды животных включены в Красную книгу Москвы. Поэтому специалисты разработали специальные программы по восстановлению численности зайцев», — уточнили в пресс-службе.

Ранее у озерных, прудовых и зеленых лягушек в парках Москвы наступил брачный период. Громкое кваканье можно слышать по утрам и в сумерках до конца июня.