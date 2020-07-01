Больше 167 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли после разлива топлива под Норильском

Еще почти 4,7 тысячи тонн загрязненного грунта вывезли в Красноярском крае после разлива топлива под Норильском. Кроме того, аварийные службы собрали 30 кубометров топливно-водяной смеси.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 30 кубометров, всего 33 084 кубометр <…> В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4696 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего — 167 280 тонн», — цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба.

Землю, которую нельзя вывезти, очищают сорбентом. Таким образом обработали 126,9 километра береговой линии и 245,1 тысячи квадратных метров загрязненной территории.

В оперативном штабе также рассказали, что аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России завершила работы на месте разлива топлива. Они вернулись в пункт постоянной дислокации.

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация бака, вылилась часть топлива. Из-за происшествия в грунт и воду попало около 21 тысячи тонн дизеля.