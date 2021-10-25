Больше 16 тысяч деревьев решили высадить на трассах Москвы

На больших автодорогах Москвы уже этой осенью решили высадить много деревьев и кустарников. О планах по озеленению рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков агентству «Интерфакс».

Большие растения выполняют сразу несколько очень важных функций: очищают воздух, создают тень и прохладу в жару, снижают уровень уличного шума.

«На восьми улицах и вылетных магистралях запланирована высадка почти 2,3 тыс. деревьев-крупномеров и более 14 тыс. кустарников», — в таких точных цифрах описал фронт ближайших садовых работ Бирюков.

Специалисты посадят на улицах города только те деревья, которые могут приспособиться к непростым условиям мегаполиса и не мешают его жителям — возрастом от 10 до 20 лет и высотой от трех до семи метров.

«Больше всего крупномерных деревьев появится на Ленинградском проспекте — более 800. Таким образом, вместе с Ленинградским шоссе он станет абсолютным лидером как по количеству, так и по разнообразию видов деревьев и кустарников», — обозначил заместитель мэра приоритетную локацию.

Также, по его словам, высадка будет на Ломоносовском, Балаклавском, Мичуринском и Ленинградском проспекте, Алтуфьевском и Ленинградском шоссе, улице Милашенкова, Большой Черкизовской улице и транспортно-пересадочном узле «Лефортово». На всех этих магистралях появятся клены, липы, рябины и сирень.