Большая Норильская экспедиция: итоги первой недели работы

Сотни преодоленных километров тундры, метры пробуренного грунта, долгие часы кропотливой работы. На Таймыре продолжается Большая Норильская экспедиция — комплексное исследование экосферы арктической зоны, которое проводится Сибирским отделением Российской академии наук. Событие уникальное, ведь подобных проектов в Арктике не было с советских времён.

Полевой этап работ начался 29 июля. 30 специалистов из 14 институтов Норильска, Новосибирска, Красноярска, Томска, Якутска и Барнаула разбились на пять отрядов. У каждой группы — свои задачи и маршруты, и за прошедшую неделю команды уже многое успели.

Отряд геофизиков обосновался недалеко от повреждённого бака. У ручья Безымянный учёные с помощью специальных электродов-геолокаторов составляют трёхмерную карту грунта, чтобы выявить талики, льдистые грунты и проследить шлейф загрязнения. Кроме того, геофизики проверили другие цистерны третьей ТЭЦ на устойчивость и прочность.

Специалисты по наземной экосистеме каждый день проходят непростой маршрут — на трэколах или на вертолете добираются до нужных точек, а затем долгие километры идут пешком с тяжелым оборудованием, попутно собирая для последующих исследований образцы воды, донных осадков, растений и почвы. Они уже побывали на близлежащих водоёмах, а также в районе слияния реки Пясины с реками Тарея (450 км от Норильска) и Дудыпта (район Кресты).

Елена Ельчанинова, кандидат химических наук из Института химии нефти СО РАН, отметила, что именно в дальних поездках ученых ждут важные находки: «Для нас здесь представляют интерес сосудистые растения, все, что с листьями. Также мхи с лишайниками интересны — они хорошо показывают, есть загрязнение или нет. Потому что мхи и лишайники чувствительны к загрязнению, и в пределах города я их не видела, а подальше они уже есть».

Старший научный сотрудник группы биологической рекультивации отдела природопользования НИИСХиЭА СО РАН Абибулла Сариев рассказал о тонкостях работы при сборе образцов почвы для исследований: «По ГОСТу нельзя работать железными инструментами. Если мы даже сделали прикопку лопатой, то потом поверхность прикопки очищается пластиковым или деревянным инструментом. Это нужно, чтобы избежать попадания даже мельчайших частиц металла в пробы почвы и тем самым исключить погрешность при химическом анализе».

Отряд гидробиологов и ведущие учёные-мерзлотоведы присоединились к экспедиции 4 августа. Они осмотрели территорию вблизи места разлива нефтепродуктов, ручей Безымянный и реку Далдыкан и сделали первые заборы проб. Специалисты анализируют воду и донные осадки, изучают кормовую базу для рыб — мелкие живые организмы размером от 1 мм до 1 см.

«Наша задача — определить, в каком состоянии биота находится на данном участке», — объяснил Александр Толомеев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института Биофизики СО РАН. — «Мы сейчас отбираем именно живые организмы: донные — зообентос, водные — зоопланктон, фитопланктон и бактериопланктон. По этим четырём компонентам экосистемы мы будем судить о том, в каком состоянии находится Норило-Пясинская водная система».

Специалисты по мерзлотоведению СО РАН проведут исследования на площади 30-50 кв. км. Они проверят предположения о том, что потепление сильно повлияло на обстановку в арктической зоне, что идёт деградация мерзлоты, дадут профессиональную геокриологическую оценку текущей ситуации.

Также на месте будут работать специалисты по геохронологии. Они должны вычислить истинные фоновые значения ряда показателей, например, концентрации металлов в грунте, в годы начала активной разработки этого промышленного района.

«На озере Пясино и на озере Мелком мы будем проводить отбор керна на глубине 10-15 м и по изотопам радиоактивным будет определяться четкое положение того или иного временного периода», — рассказал руководитель полевого отряда Большой Норильской экспедиции, завлабораторией эколога-экономического моделирования техногенных систем ИНГГ СО РАН Николай Юркевич.

Полевая часть экспедиции продлится до 31 августа, затем специалисты будут работать в лабораториях и институтах. Первые итоги комплексного исследования ожидаются в ноябре 2020 года.