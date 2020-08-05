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    05 августа 2020, 17:04

    Большая Норильская экспедиция: итоги первой недели работы

    Редакция сайта 360°

    Сотни преодоленных километров тундры, метры пробуренного грунта, долгие часы кропотливой работы. На Таймыре продолжается Большая Норильская экспедиция — комплексное исследование экосферы арктической зоны, которое проводится Сибирским отделением Российской академии наук. Событие уникальное, ведь подобных проектов в Арктике не было с советских времён.
    Большая Норильская экспедиция: итоги первой недели работы

    Полевой этап работ начался 29 июля. 30 специалистов из 14 институтов Норильска, Новосибирска, Красноярска, Томска, Якутска и Барнаула разбились на пять отрядов. У каждой группы — свои задачи и маршруты, и за прошедшую неделю команды уже многое успели.

    Отряд геофизиков обосновался недалеко от повреждённого бака. У ручья Безымянный учёные с помощью специальных электродов-геолокаторов составляют трёхмерную карту грунта, чтобы выявить талики, льдистые грунты и проследить шлейф загрязнения. Кроме того, геофизики проверили другие цистерны третьей ТЭЦ на устойчивость и прочность.

    Большая Норильская экспедиция: итоги первой недели работы | Изображение 1

    Специалисты по наземной экосистеме каждый день проходят непростой маршрут — на трэколах или на вертолете добираются до нужных точек, а затем долгие километры идут пешком с тяжелым оборудованием, попутно собирая для последующих исследований образцы воды, донных осадков, растений и почвы. Они уже побывали на близлежащих водоёмах, а также в районе слияния реки Пясины с реками Тарея (450 км от Норильска) и Дудыпта (район Кресты).

    Елена Ельчанинова, кандидат химических наук из Института химии нефти СО РАН, отметила, что именно в дальних поездках ученых ждут важные находки: «Для нас здесь представляют интерес сосудистые растения, все, что с листьями. Также мхи с лишайниками интересны — они хорошо показывают, есть загрязнение или нет. Потому что мхи и лишайники чувствительны к загрязнению, и в пределах города я их не видела, а подальше они уже есть».

    Старший научный сотрудник группы биологической рекультивации отдела природопользования НИИСХиЭА СО РАН Абибулла Сариев рассказал о тонкостях работы при сборе образцов почвы для исследований: «По ГОСТу нельзя работать железными инструментами. Если мы даже сделали прикопку лопатой, то потом поверхность прикопки очищается пластиковым или деревянным инструментом. Это нужно, чтобы избежать попадания даже мельчайших частиц металла в пробы почвы и тем самым исключить погрешность при химическом анализе».

    Большая Норильская экспедиция: итоги первой недели работы | Изображение 2

    Отряд гидробиологов и ведущие учёные-мерзлотоведы присоединились к экспедиции 4 августа. Они осмотрели территорию вблизи места разлива нефтепродуктов, ручей Безымянный и реку Далдыкан и сделали первые заборы проб. Специалисты анализируют воду и донные осадки, изучают кормовую базу для рыб — мелкие живые организмы размером от 1 мм до 1 см.

    «Наша задача — определить, в каком состоянии биота находится на данном участке», — объяснил Александр Толомеев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института Биофизики СО РАН. — «Мы сейчас отбираем именно живые организмы: донные — зообентос, водные — зоопланктон, фитопланктон и бактериопланктон. По этим четырём компонентам экосистемы мы будем судить о том, в каком состоянии находится Норило-Пясинская водная система».

    Специалисты по мерзлотоведению СО РАН проведут исследования на площади 30-50 кв. км. Они проверят предположения о том, что потепление сильно повлияло на обстановку в арктической зоне, что идёт деградация мерзлоты, дадут профессиональную геокриологическую оценку текущей ситуации.

    Большая Норильская экспедиция: итоги первой недели работы | Изображение 3

    Также на месте будут работать специалисты по геохронологии. Они должны вычислить истинные фоновые значения ряда показателей, например, концентрации металлов в грунте, в годы начала активной разработки этого промышленного района.

    «На озере Пясино и на озере Мелком мы будем проводить отбор керна на глубине 10-15 м и по изотопам радиоактивным будет определяться четкое положение того или иного временного периода», — рассказал руководитель полевого отряда Большой Норильской экспедиции, завлабораторией эколога-экономического моделирования техногенных систем ИНГГ СО РАН Николай Юркевич.

    Полевая часть экспедиции продлится до 31 августа, затем специалисты будут работать в лабораториях и институтах. Первые итоги комплексного исследования ожидаются в ноябре 2020 года.

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