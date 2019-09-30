Болеть бешенством в Подмосковье стали вдвое меньше. Помогла вакцинация с самолета

Более чем на 50% уменьшилось количество случаев регистрации бешенства животных на территории Подмосковья. Это произошло за счет введения инновационной системы профилактики этой болезни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Случаи заболевания бешенством регистриуются на территории Подмосковья систематически, причем как среди диких, так и домашних животных. В 2019 году количество случаев заболеваний бешенством удалось снизить на 52%.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин отметил, что количество случаев регистрации бешенства как диких, так и домашних животных на территории Московской области неизменно снижается с начала года.

«На сегодняшний день на территории региона зарегистрировано 77 случаев. На аналогичную дату 2018 года было зарегистрировано 142 случая. Наблюдается снижение на 52%», — пояснил Андрей Разин.

Глава Минсельхозпрода добавил, что случаи заболевания бешенством у животных зарегистрированы в 29 подмосковных муниципалитетах.

Источник фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

«Снижению случаев бешенства способствовало введение в области инновационной системы профилактики бешенства — это дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких плотоядных животных в очагах, а также применение средств малой авиации при раскладке оральной вакцины», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По его словам, использование малой авиации зарекомендовало себя как эффективный метод борьбы с бешенством животных.

«В этом году 60% раскладки вакцины на территории Подмосковья приходится именно на авиацию. Таким образом, увеличивается эффективность проводимых мероприятий и уменьшается риски, связанные с человеческим фактором», — сделал акцент Андрей Разин.

Благополучными по бешенству животных в текущем году, по словам главы Минсельхозпрода региона, стали городские округа: Дмитровский, Егорьевский, Зарайский, Коломенский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Красногорск, Павловский Посад, Химки, Кашира, Клин, Щелково, Бронницы и Дзержинский.

Министр добавил, что небольшое количество случаев бешенства животных зарегистрировано в двух городских округах: у одной собаки в Серебряных Прудах, и у двух енотовидных собак в Шаховской.