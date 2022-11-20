Экология 20 ноября 2022, 04:03 Более тысячи гектаров заповедного леса выгорело в ЛНР с 2014 года – Минприроды региона Глава Минприроды ЛНР Дегтярев: более тысячи гектаров леса выгорело в ЛНР с 2014 года РИА «Новости»

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Более тысячи гектаров заповедных территорий пострадали в ЛНР от пожаров с 2014 по 2020 год. По словам главы Минприроды республики Юрия Дегтярева, пострадали крупные участки леса. Его слова привело РИА «Новости».

«Огромные участки заповедных территорий пострадали в результате пожаров, которые никто не тушил», — сказал он.

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Дягтерев подчеркнул, что тысяча гектаров — это только заповедные леса. Если учитывать все лесные насаждения, то эта цифра будет в десятки раз больше.

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В 2014 году большое количество особо охраняемых территорий оказалось в эпицентре боевых действий, напомнили в Минприроды.

Особенно пострадали, по словам главы природного министерства, отделения луганского природного заповедника «Станично-Луганское» и «Трехизбенская степь», заказники «Новозвановский» и «Ореховская дубрава».

Ранее сообщалось, что Минприроды Ставропольского края выявило 63 случая незаконных вырубок леса за последние три года в регионе. Общая сумма ущерба составила 80 миллионов рублей.