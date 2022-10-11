Более трети мусорных полигонов в России оцифровали при помощи дронов | 360°

Экология 11 октября 2022, 11:34 Поделиться Telegram

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Viber Более трети мусорных полигонов в России оцифровали при помощи дронов

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Участники Российского экологического форума обсудили результаты централизованной инвентаризации полигонов при помощи дронов. К началу октября было совершенно облетов на 350 объектах захоронения из 800, всего в этом году планируется построить цифровые модели 500 полигонов, сообщили в Российском экологическом операторе.

«Проблематика заключается в том, что у нас нет объективных данных по захоронению отходов, в каком состоянии находятся полигоны, сколько отходов там можно разместить. РЭО организовал работу, которая позволит эти данные получить. В 2022 году стартовал проект по облету полигонов квадрокоптерами, будет охвачено более 500 объектов размещения. Всего в России функционирует около 800 полигонов. На сегодня сняли 350 объектов. В первую очередь благодаря облетам мы можем видеть нарушения на полигонах, например, что отходы размещаются на смежном участке, узнавать больше о состоянии объектов и в итоге прийти к пониманию, сколько отходов вообще может быть там размещено», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

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Представители РЭО рассказали подробности проекта. Существует несколько этапов построения 3D-модели полигонов — сначала беспилотник, оборудованный лидаром, совершает облет над объектом, далее происходит построение ортофотоплана и ситуационных планов, привязка документации, затем создается трехмерная модель полигона и после этого делается тепловой прогноз заполняемости и прогноз эксплуатации.

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Российский экологический форум проходит 10–11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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