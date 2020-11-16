Более 100 проб грунта и воды взяли на бывшем заводе «Усольехимпром»

Эксперты Минобороны собрали порядка 100 проб грунта и жидкости на «Усольехимпроме» в Иркутской области. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за угрозы загрязнения.

«Проанализированные данные позволят определить степень загрязнения местности различными химическими веществами, а также ртутью и ее соединениями», — сообщили представители пресс-службы Центрального военного округа.

Анализ проб будут проводить специалисты лаборатории научного центра войск РХБ защиты. Они же продолжают мониторить состояние воздуха вокруг предприятия в Усолье-Сибирском.

«Усольехимпром» долгие годы производил трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и другие химические вещества. Оно закрылось в 2010 году из-за банкротства и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Почва, вода и грунт на территории предприятия оказались пропитаны токсичными химикатами. Кроме того, на территории бывшего завода стоят емкости с ядовитыми веществами, которые могут прийти в негодность и выпустить химикаты в окружающую среду.