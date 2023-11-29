Экология 29 ноября 2023, 15:00 Более половины россиян ощутили положительные изменения в сфере обращения с отходами РЭО

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Российский экологический оператор провел соцопрос на тему реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который выявил, что 51% россиян ощутил положительные изменения в сфере ТКО.

«РЭО провел среди граждан в мае–июне социологическое исследование по реформе отрасли ТКО. Вне зависимости от наличия знаний о реформе, 51% россиян отметил положительные изменения в сфере обращения с отходами за последние два года. Речь о ликвидации свалок, установке контейнеров для раздельного сбора отходов и так далее. Это позитивный показатель, указывающий на выполнение мероприятий мусорной реформы, а также касающийся и экономики замкнутого цикла, которая предполагает вовлечение всех — и граждан, и бизнеса, и представителей государственной власти», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По сравнению с 2022 годом доля россиян, отмечающих положительные изменения, выросла на 3 процентных пункта, а доля россиян, не отмечающих положительные изменения, снизилась на 2 пункта. Данные положительные изменения являются статистически значимыми, указал Буцаев.

Нейтральную оценку изменениям дали 46% россиян, еще 3% затруднились с оценкой.

Также опрос позволил выявить уровень осведомленности россиян о реформе — в той или иной степени о ней знают 73% (больше на 3 процентных пункта, чем в 2022 году), что является уровнем выше среднего. Среди осведомленных граждан 82% положительно относятся к реформе.

Телефонный опрос проводился среди граждан Российской Федерации в возрасте старше 18 лет, проживающих в 85 субъектах РФ. Опрос охватил более 30 тысяч человек.