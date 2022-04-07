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    07 апреля 2022, 13:21

    Более десятка мертвых птиц обнаружили в Ростове-на-Дону

    Артур Блянихов

    В Ростове-на-Дону зафиксирована массовая гибель птиц, передает ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

    Тушки пернатых обнаружили в районе Ботанического сада. Галок оказалось больше всего среди мертвых птиц.

    Доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Тимофей Барбашев допустил, что причиной произошедшего могут быть инфекции, опасные лишь для птиц.

    «Так как Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора обследовал птиц на опасные для человека инфекции и их не обнаружил», — объяснил специалист.