Более десятка мертвых птиц обнаружили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону зафиксирована массовая гибель птиц, передает ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Тушки пернатых обнаружили в районе Ботанического сада. Галок оказалось больше всего среди мертвых птиц.

Доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Тимофей Барбашев допустил, что причиной произошедшего могут быть инфекции, опасные лишь для птиц.

«Так как Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора обследовал птиц на опасные для человека инфекции и их не обнаружил», — объяснил специалист.