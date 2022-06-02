Более 90% обращений жителей Приангарья о несвоевременном вывозе ТКО в сервис «РЭО Радар» решены

Большинство обращений, поступивших от жителей Приангарья через федеральную систему мониторинга региональных операторов по вывозу отходов «РЭО Радар», решено. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«За три года работы сервиса в „РЭО Радар“ от жителей Иркутской области поступили несколько сотен сообщений, из них 60% — о нарушении графика вывоза отходов, 23% — о складировании мусора на площадке, 5% — о нехватке контейнеров. Более 90% проблем, полученных в мае, уже решены, остальные находятся в работе. Система „РЭО Радар“ была запущена в рамках реформы отрасли обращения с ТКО и направлена на то, чтобы получать обратную связь от жителей нашей страны по поводу проблем, связанных с вывозом отходов. Если видите нарушения, связанные с вывозом отходов и контейнерными площадками, то оставьте ваше сообщение в „РЭО Радаре“, его направят напрямую региональным операторам. В Иркутской области это компании ООО „РТ-НЭО“ и ООО „Региональный северный оператор“», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«В Иркутской области сервис „РЭО Радар“ работает с 2019 года, когда в стране началась реформа по обращению с ТКО. Большинство сообщений от населения пришлось именно на этот период. Эта площадка хорошо зарекомендовала себя в нашем регионе. И в данный момент является полезным коммуникатором между населением и региональным оператором. Сейчас, когда региональные операторы уже наладили систему работы, количество обращений существенно снизилось. Региональные операторы, действующие в Приангарье, принимают необходимые меры по каждому сообщению, которые приходят на ресурс „РЭО Радар“», — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

По данным «РЭО Радар», с 2019 года количество обращений от жителей Иркутской области составило 480. В 2022 году на сервис поступило 105 сообщений, 94 из них отработаны.

«РЭО Радар» — сервис, созданный Российским экологическим оператором, позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

С помощью информационного портала можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Обращения передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы «РЭО Радар» сервис позволил решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.