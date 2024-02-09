Экология 09 февраля 2024, 17:48 Более 800 предпринимателей в сфере ТКО из 30 регионов получили от РЭО разъяснения о новых правилах РОП

Читать 360tv в

Российский экологический оператор провел серию совещаний по законодательным изменениям, регулирующим расширенную ответственность производителей (РОП).

Онлайн-встречи экспертов РЭО с представителями бизнеса состоялись уже более чем в 30 регионах России. Участниками стали свыше 800 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с производством или импортом товаров и упаковки, а также с утилизацией.

Реклама

«Обновленный механизм РОП вступил в силу с 1 января. За утилизацию упаковки теперь отвечают ее производители. Нормативы утилизации будут расти ежегодно. Производители и импортеры могут выбрать самый комфортный для себя путь утилизации: заказать услугу, переработать самостоятельно или оплатить экосбор в бюджет Российской Федерации. Период отчетности все ближе. И мы продолжаем делать все, чтобы этот переход стал для коммерческого сектора комфортным, в том числе и в формате живого диалога разъясняем основные изменения. Бизнес к такой практике проявляет большой интерес, поэтому планируется распространить ее на еще более 50 субъектов Российской Федерации», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Для инициирования подобного совещания в регионе, представителям бизнеса необходимо обратиться в РЭО по почте util@reo.ru. Кроме того, в разделе «РОП» на официальном сайте РЭО можно получить ответы на самые часто возникающие вопросы.

В рамках совещаний РЭО разъясняет возникающие у бизнеса вопросы в рамках своих компетенций. Ключевые темы: нормативы по утилизации выпускаемой продукции, ставки экологического сбора и коэффициенты, перечень товаров и упаковки, которые подлежат утилизации в рамках системы РОП. В разъяснительных встречах участвуют также представители региональных отделений Росприроднадзора и органов местного самоуправления.

«Та модель РОП, которая существовала в нашей стране с 2015 года, не соответствует сегодняшним реалиям. Совместно с Правительством мы изменили ее, сделав акцент на максимальное возвращение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот. РОП должен сделать продукцию цикличной, привести к максимальной глубине переработки отходов от использования товаров и упаковки, дать колоссальный импульс для развития отрасли в целом. У бизнеса в этой работе очень важная роль», — сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

В конце декабря Правительство РФ приняло ряд подзаконных актов по РОП, в том числе о расширении перечня товаров. Всего в него вошло более 1300 позиций, включая около 780 новых. Это сделано по инициативе РЭО. Среди принципиально новых позиций — строительные товары. Дополнилась группа по текстилю. Детализированы электронные товары и упаковка по видам пластика, что позволило более гибко подойти к вопросам применения коэффициента экологичности и создания стимулов для переработки отдельных видов упаковки.