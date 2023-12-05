Экология 05 декабря 2023, 14:46 Более 80% утилизаторов из Реестра РЭО воспользовались цифровой платформой по торговле вторсырьем РЭО

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На Электронной торговой площадке по купле-продаже вторсырьем (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором, работают более 80% утилизаторов из Реестра РЭО. Это компании, которые подтвердили свои мощности.

«С 1 января 2024 года заработает обновленный механизм РОП, но уже сейчас инструментами исполнения обязанности компании активно пользуются на нашей площадке по торговле вторсырьем. Исполнять нормативы утилизации в рамках РОП следует с верифицированными утилизаторами, сделать это можно по единой подписке на ЭТП. Она открывает перед участниками не только возможность соблюдения нормативов утилизации в рамках РОП, но также предоставляет консультации опытных экспертов и позволяет подбирать проверенных утилизаторов из самой обширной базы предприятий, специализирующихся на утилизации в России. Сейчас на площадке работает свыше 80% проверенных утилизаторов из нашего реестра», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Единая подписка позволяет экономить ресурсы, сокращать затраты на исполнение ответственности в рамках РОП благодаря оптимизации процессов подбора верифицированных утилизаторов.

В рамках единой подписки пользователь может получить консультации от экспертов по вопросам соблюдения норм исполнения ответственности в рамках РОП, что способствует более эффективному взаимодействию с утилизаторами. Также он может получить открытые предложения на свои запросы от обширной базы утилизаторов.

«Электронная торговая площадка РЭО нацелена на формирование благоприятных условий для производителей, обеспечивая не только соблюдение законодательства, но и оказывая поддержку в эффективном управлении ресурсами в соответствии с применимыми законодательными нормами», — отметил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке. С 1 января 2024 года доступ к площадке станет платным. Сейчас на ЭТП доступны три варианта тарифов, ознакомиться с ними можно по ссылке.