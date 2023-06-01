Экология 01 июня 2023, 09:19 Более 80 тысяч тонн стекла начнут перерабатывать ежегодно на Ставрополье

Читать 360tv в

Запуск предприятия внутри экопромышленного парка запланирован на конец 2024

Объект утилизации отходов стекла мощностью до 80 тысяч тонн в год появится в экопромышленном парке (ЭПП) в Невинномысске Ставропольского края. Одним из потенциальных резидентов планируется создать на территории экопромышленного парка объект по утилизации отходов стекла с производством марочного стеклобоя.

Реклама

«В экопромышленном парке на территории Ставропольского края появится объект по утилизации отходов стекла ориентировочной мощностью до 80 тысяч тонн в год. Он позволит увеличить объем утилизации отходов в регионе, в том числе из ТКО, и снизить объем захоронения на полигонах. Это проект потенциального резидента — компании „Кавминсервис“, занимающейся утилизацией отходов стеклобоя», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Кавминсервис» планирует создать на территории ЭПП производственный комплекс

по сбору, обработке и сортировке отходов стекла, в том числе из ТКО, с производством стеклобоя 1 сорта марки «БС» 20 000 тонн в год, стеклобоя 1 сорта марки «КС» 20 000 тонн в год, а также стеклобоя марки «Микс тарный».

В настоящее время «Кавминсервис» приступила к проектированию объекта, планируемый срок ввода в эксплуатацию — конец 2024 года.

«Создание экотехнопарка — важный фактор экологического благополучия Ставропольского края и всего Северного Кавказа. Сейчас в крае ведется активная работа по подготовке необходимой инфраструктуры — прорабатываются вопросы подключения к коммунальным сетям, строительства подъездной дороги. Вместе с тем, не менее важна работа по привлечению будущих резидентов, планирующих вести свою деятельность на площадке. Одним из них может стать компания „Кавминсервис“, которая занимается утилизацией стекла. Уверен, что это еще больше расширит возможности переработки, увеличит мощности экотехнопарка. Работа по привлечению резидентов парка будет продолжена, готовы оказывать необходимую поддержку», — отметил глава региона Владимир Владимиров.

До конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях.

«ЭПП способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта „Экология“ по снижению захоронения отходов на 50%. На их территории разместятся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Резиденты парков могут получать льготы и иные меры государственной поддержки, определенные нормативно-правовыми актами субъекта РФ и Российской Федерации», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

В соответствии с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла» разработана проектная документация на объекты инфраструктуры экопромышленных парков, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.