Более 80 деревьев высадили вдоль вылетной магистрали в Красногорске

Деревья в Московской области сажают не только в парках или дворах. В Красногорске посадки появились на вылетных магистралях. Более 80 деревьев там высадили волонтеры.

Волонтеры целыми семьями пришли туда, чтобы принять участие в акции «Наш лес посади дерево». К их приходу уже были готовы лунки с саженцами. Автолюбители даже слегка притормаживали, чтобы посмотреть, как закапывают молодые клены и сигналили в знак одобрения.

«Акция распространяется все сильнее и сильнее благодаря активной политике нашего губернатора. На вылетной магистрали сегодня мы высадили 30 замечательных кленов и 50 лип», — отметил заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик.

Вылетные магистрали для озеленения выбирают не случайно — прислушиваются к пожеланиям местных жителей. А потом по их заявкам предполагаемый район посадок изучают специалисты. Их задача убедиться, что саженцы точно приживутся. Благоустройство скоростных дорог благоприятно скажется на туристической привлекательности столичного региона. Пилотных магистралей, где посадили деревья — всего десять. Они проходят в границах 21 муниципального образования. Вдоль этих трасс высадили свыше трех тысяч деревьев и кустарников.