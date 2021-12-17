Более 8 тысяч гектаров леса планируют восстановить в Тюмени в 2022 году

В Тюмени планируют восстановить весь лес, который пострадал в 2021 году. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время совещания руководителей лесного хозяйства регионов УрФО, написал Infox.ru.

«Я уже поставил соответствующие задачи на 2022-й и последующие годы. Восстановление лесов для нас — принципиально важная цель», — отметил глава региона.

По его словам, в текущем году будет восстановлено более восьми тысяч гектаров леса. Соотношение площади восстановленных к площади вырубленных и погибших насаждений превысило 119%.