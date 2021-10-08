Более 70 тонн мусора собрали во время акции «Экодежурный по стране»
Участники акции «Экодежурный по стране» собрали 73 тонны отходов по всей России. Мероприятие организовало Российское движение школьников при поддержке Российского экологического оператора (РЭО), курирующего мусорную реформу в стране.
С 10 сентября по 2 октября более 20 тысяч человек собирали отходы на массовых субботниках в разных уголках страны. Участие принимали как школьники, так и их родители и учителя.
Официальные площадки Российского движения школьников находились в Челябинской области, Чувашии, Ленинградской, Тульской, Волгоградской областях, а также в Дагестане и Бурятии. Наибольшую активность продемонстрировали такие регионы, как Нижегородская, Рязанская и Ростовская области.
А в Якутии и Иркутской области участники еще и высаживали деревья. Для восстановления лесов, которые пострадали от пожаров, активисты посадили около пяти тысяч саженцев.
Всего в акции приняли участие свыше 20 тысяч человек в 80 регионах Российской Федерации. Они собрали 73 тонны отходов и побили весенний рекорд, когда было собрано 60 тонн.