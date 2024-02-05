Экология 05 февраля 2024, 13:51 Более 70 регионов приняли участие в акции РЭО по сбору новогодних елок

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Российский экологический оператор подвел промежуточные итоги акции по сбору новогодних живых елок «Елочный круговорот». В ней принял участие 71 регион, а в Крыму удалось собрать 6000 деревьев, которые отправили на переработку.

«В этом году мы запустили карту по сбору натуральных новогодних деревьев. Новогодние праздники позади, и уже виден масштаб акции. По нашим подсчетам в акции принял участие 71 регион. Основная цель мероприятия — правильная утилизация деревьев, оставшихся после новогодних праздников, а также популяризация ответственного отношения к повторной переработке и новой жизни вещей, отслуживших свой срок. Благодаря желанию людей помочь природе десятки тысяч деревьев обрели вторую жизнь, а не отправились на свалки», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Нераспроданные деревья с елочных базаров чаще всего отправлялись на корм животным, а деревья, которые не подходили для этого, направлялись в вольеры в качестве «зеленого ковра» для подстилок, чтобы сохранять в них тепло. Также многие региональные операторы, подключившиеся к акции, измельчали елочки для хозяйственных нужд благоустройства.

В Крыму благодаря региональному проекту «Елковорот» более 4000 нераспроданных елок отправились на эфирномасличный завод, и еще более 2000 деревьев от крымчан измельчили для благоустройства городов.

В Ростове-на-Дону Центр содействия экологическим инициативам «Экомост» в партнерстве с региональным оператором «Чистый город» устроили целый экологический праздник, на котором собрали больше 500 елочек и провели чемпионат по Елкометанию с экомастер-классами.

Более 300 деревьев сдали красноярцы в экоцентр «Городские дриады» и Елкомобиль.

В Ижевске мульчу на площадках «Экопост» могли забрать для собственных нужд все желающие.

Также известна судьба новогодних деревьев двух столиц: семена вековой ели с Соборной площади Кремля отправятся в Российский центр защиты леса для посадки, а из древесины сделают памятные сувениры — эксклюзивные часы ручной работы, посвященные 100-летнему юбилею Всероссийского общества охраны природы. Из ствола новогоднего дерева, установленного на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, изготовят настенные часы и статуэтки.

«Отрадно видеть, как растут масштабы экологических акций в нашей стране. Каждый год все больше жителей России выбирают раздельный сбор и переработку отходов», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Карта с точками доступна на сайте (https://reo.ru/elkovorot#map) и в приложении «Уберу» (Uberu). Команда «Уберу» загрузила на карту более 10 тысяч точек сбора новогодних елей. В некоторых городах акция будет проводиться до конца февраля.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений: App Store, Google Play, Rustore. По работе приложения РЭО принимает обратную связь через Telegram-канал.