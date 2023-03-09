Экология 09 марта 2023, 13:39 Более 6000 пунктов приема вторсырья появились в информационной системе учета отходов

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Пункты установлены в 33 регионах.

Российский экологический оператор добавил в ИТ-платформу учета твердых коммунальных отходов модуль с пунктами сбора вторсырья и вторичных материальных ресурсов. В 33 регионах таких пунктов установлено более 6000.

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«В рамках разработки единой ИТ-платформы учета ТКО мы добавили модуль с пунктами приема вторичных материальных ресурсов и вторсырья. Функционал платформы позволит оценить количество пунктов ВМР на всей территории России, даст возможность компаниям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, указывать точки сбора ВМР. Более 6000 пунктов уже установлены в 33 регионах России. Кроме того, граждане смогут узнавать о ближайших точках приема с разбивкой по типам принимаемых отходов. По нашим ожиданиям модуль позволит увеличить процент отсортированных отходов и повысить уровень извлечения полезных фракций. В результате показатели по утилизации отходов в России несомненно будут увеличиваться», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО создает комплексную информационную систему по учету твердых коммунальных отходов. Она будет представлять собой единую ИТ-платформу, чей функционал направлен на обеспечение прозрачности отрасли по обращению с отходами и прослеживаемость ТКО по всей России.

«Комплексная информационная система по учету твердых коммунальных отходов РЭО позволит организовать работу по прослеживаемости твердых коммунальных отходов на всей территории Российской Федерации. Так же данная система позволит снабдить и обеспечить РЭО информацией об обороте вторичных материальных ресурсов», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

В январе РЭО назвал регионы, где больше всего создано экопунктов. Регионами-лидерами по развитию сети экопунктов оказались Нижегородская область — 53 экопункта, Белгородская область — 24 экопункта, Свердловская область — 20 экопунктов, Воронежская область — 11 экопунктов. https://reo.ru/tpost/26an0lsbt1-reo-nazval-regioni-lideri-po-sozdaniyu-e