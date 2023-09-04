Экология 04 сентября 2023, 11:59 Более 600 млн рублей вложат в комплекс по сортировке ТКО в Приморье РЭО

Читать 360tv в

Российский экологический оператор вложит более 600 млн рублей в реконструкцию мусоросортировочного комплекса в Уссурийске. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения.

«Правительство Приморского края в августе 2023 года заключило с инвестором ООО „Чистый город“ концессионное соглашение, которое предполагает реконструкцию и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса. Стоимость проекта составит более 650 млн рублей. РЭО может вложить в него до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения собственных облигаций. Сумма составит более 600 млн рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Объект будет реконструирован в городе Уссурийск. «Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Старт разработки проектной документации ожидается в этом году», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Как отметила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, реализация подобного проекта важна не только для Уссурийского округа, но и всей системы обращения с отходами в регионе.

«Прежде всего, это заинтересованность бизнеса участвовать в экономике замкнутого цикла, строить такие производства. Еще одной немаловажной составляющей является и опыт взаимодействия Правительства Приморского края с инвесторами, в том числе, в рамках концессии, в создании современных, экологически безопасных мусороперерабатывающих мощностей на территории региона», — обозначила зампред.

Мощность комплекса составит 63 тысячи тонн в год.