Более 60 жителей станицы в Ростовской области эвакуировали из-за лесного пожара
Спасатели эвакуировали 65 жителей станицы в Ростовской области из-за лесного пожара
Лесной пожар охватил 30 гектаров земли в Усть-Донецком районе Ростовской области. Спасатели вывезли в безопасное место 65 жителей станицы Верхнекундрюченской. Об эвакуации людей сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Усть-Донецкий район: эвакуированы 65 человек из станицы Верхнекундрючинской», — привел информацию главка ТАСС.
Всех вывезенных из станицы людей отправили в пункт временного размещения хутора Евсеевка. Как заявили в ведомстве, огонь перекинулся на дома в станице. Тушение пожара осложняют жара и сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.
Изначально площадь возгорания составляла 10 гектаров. Сейчас она увеличилась до 30 гектаров. Пожарные продолжают бороться с пламенем.
«На место следует вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. В готовность приведена аэромобильная группировка МЧС», — отметили в пресс-службе.
По данным регионального главка, в результате лесного пожара никто не пострадал. Ранее специалисты МЧС предупреждали, что 15 и 16 августа на территории Ростовской области будет чрезвычайный уровень пожароопасности.