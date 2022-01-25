Более 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов поставили в регионы

«Мы ведем последовательную работу по созданию инфраструктуры для организации раздельного сбора отходов. В прошлом году Правительство дополнительно выделило миллиард рублей на новые контейнеры. Эта мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить показатель сортировки отходов. В итоге субъекты закупили более 60 тысяч контейнеров», — сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Вице-премьер подчеркнула, что развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение переработки и переход страны на экономику замкнутого цикла. Контейнеры позволяют отделять стекло, металлы, бумагу и пластик ещё на этапе сбора. В топ-10 регионов по количеству приобретенных контейнеров вошли Воронежская, Свердловская области, Кабардино-Балкарская Республика, Тверская, Оренбургская области, Забайкальский край, Новосибирская, Саратовская, Вологодская области и Республика Ингушетия.

«На конец года были заключены соглашения о реализации региональных проектов и предоставлении субсидий. Всего было закуплено 62,8 тысячи контейнеров. РЭО было поручено следить за целевым расходованием денег, направленных в регионы, это наш приоритет, сделать так, чтобы средства были потрачены именно на контейнеры. В этом году мы также будем получать заявки от регионов на новый отбор. Всего до 2024 года необходимо дополнительно закупить около 800 тысяч баков для РСО», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

РЭО провел мониторинг закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в 2021 году. Всего в прошлом году поступила 51 заявка на получение субсидии. Было заключено 383 контракта на поставку контейнеров для РСО, из которых 64 — с региональными органами и 319 — с органами местного самоуправления.