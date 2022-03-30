Более 550 млрд рублей потребуется для создания 900 мусорных заводов в России

Для строительства около 900 объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в России понадобится 550 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на Второй ежегодной конференции рейтингового агентства «Эксперт РА». Для этого деньги будут привлекать с рынка за счет выпуска облигаций.

По словам главы РЭО, сейчас основная проблема отрасли заключается в отсутствии необходимого объема инвестиций в инфраструктуру. При этом есть цели, обозначенные в нацпроекте «Экология», по которым к 2030 году все ТКО должны сортироваться, а половина из них направляться на утилизацию. Для достижения таких показателей нужно построить большое количество объектов инфраструктуры.

«Исходя из этого мы должны создать около 1 000 объектов на территории РФ. Если говорить в цифрах, то около 100 объектов было создано за три года, что показывает низкий темп, еще нужно 900 предприятий. При этом мы непропорционально много создаем сейчас объектов обработки, что, конечно, плюс. Система обработки отходов имеет в качестве источника возврата инвестиций деньги из тарифа граждан. В то же время мы очень мало создаем объектов утилизации, источником возврата инвестиций которых является расширенная ответственность производителей (РОП). Работа по достижению целей слабо идёт, в том числе, из-за длительных сроков окупаемости и прозрачности механизма возврата инвестиций. <…> Чтобы построить 900 оставшихся объектов, по прошлому году требовалось где-то 350 млрд рублей, в новой действительности мы оцениваем необходимую сумму в 550 млрд рублей и, может быть, немного выше», — сказал Буцаев.

Глава РЭО обратил внимание на изменения, коснувшиеся ключевой ставки Банка России, он считает, что без субсидий ключевой ставки инвестиции банков в отрасль ТКО невозможны. В связи с этим ППК поддержит проекты и сможет возместить до 90% от ключевой ставки.

«Что мы видим в качестве ограничивающих (отрасль) проблематик — это финансирование и ключевая ставка. Если вы пойдете в банк, то вы получите ставку по кредиту 22-24%, что для любого проекта, связанного с промышленным производством, практически запретительная величина. Без субсидий ключевой ставки это невозможно. Мы одна из немногих отраслей, которая имеет в настоящее время возможность субсидировать ставку. Мы все понимаем, что ситуация меняется достаточно быстро. Есть нюансы или обстоятельства, на которые ни вы, ни мы влиять не можем, но есть обстоятельства, которые нам подвластны», — сообщал ранее Денис Буцаев.

В марте РЭО представил меры поддержки инвестпроектов в сфере обращения с ТКО в новых экономических условиях. Регионам предоставят меры поддержки в виде займа по льготной ставке для инвестпроектов, реализуемых на основе концессий и инвестиционных соглашений. Льготная ставка обеспечивается за счет принятого в декабре 2021 года решения Правительства РФ о компенсации части купона по облигациям РЭО в размере 90% от ключевой ставки Банка России.