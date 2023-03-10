Экология 10 марта 2023, 10:22 Более 520 т вторсырья собрали экопункты во Владимирской области

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Российский экологический оператор подвел итоги работы экопунктов во Владимирской области. За 2022 год жители региона сдали в них более 520 тонн вторичного сырья, которое затем было отправлено на переработку.

«Экопункты открываются по всей России и уже стали удобным способом сбора отходов от населения. Деятельность таких точек отвечает принципам экономики замкнутого цикла, когда отходы возвращаются в оборот. Во Владимирской области за 2022 год экопункты посетили более 48 тысяч человек и сдали более 520 тонн отходов. Собранное сырье направляется для дальнейшей переработки на предприятия области и других регионов. В действующих экопунктах население может сдать вторсырье, предварительно разделив его на фракции: макулатура, стекло, пластик, алюминиевая банка, и получить за это деньги по установленным расценкам», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Во Владимирской области реализацию проекта по созданию экопунктов осуществляют региональный оператор в зоне № 2 ООО «Биотехнологии» и компания ООО «ЭкоГрад». В регионе уже функционирует 8 экопунктов. Первые экопункты во Владимирской области открыты компанией ООО «ЭкоГрад» в декабре 2020 года. На сегодняшний день компания «ЭкоГрад» открыла 6 экопунктов: 4 на территории г. Коврова, 1 — в Ковровском районе (поселок Мелехово) и 1 — в городе Вязники. В областном центре функционирует 2 экопункта, открытые региональным оператором «Биотехнологии» в 2021 году.

«Для сбора вторсырья в отдаленных районах ООО „ЭкоГрад“ используется 2 мобильных экопункта (на базе автомобиля „Газель“), в которых так же, как и в стационарных пунктах, установлены весы и ведется денежный расчет с населением за сданное вторсырье. Автомобили объезжают населенные пункты по установленным маршрутам с понедельника по пятницу. Данная услуга пользуется популярностью у населения», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Среди основных партнеров, принимающих отходы на переработку, — ООО «МПС»(г. Владимир), ООО «Кристалл» (г. Ковров), АО «Волга» (г. Балахна), ООО «Николь-Пак Империал г. Муром» (г. Муром), ООО «ТехноПласт» (д. Серково), ООО «ЭкоПолимер» (г. Тверь).

В планах на 2023 год открытие еще одного экопункта ООО «ЭкоГрад» в Коврове, а также прорабатывается проект по установке линии для переработки пластика.