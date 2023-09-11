Экология 11 сентября 2023, 17:21 Более 5000 гостей посетили «Зеленый фургон» РЭО на Дне города в Москве РЭО

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Мастерскую переработки «Зеленый фургон», которую организовал Российский экологический оператор при поддержке волонтеров-экологов «Делай!», посетили более 5000 тысяч человек на Дне городы Москвы. Экопросветительские активности от РЭО проходили 9 и 10 сентября в рамках Московского урбанистического форума в «Лужниках».

«Установка „Зеленого фургона“ на крупных мероприятиях уже стала доброй традицией. в этот раз он стал одним из мероприятий на Московском урбанистическом форуме. За два дня его посетили более 5000 гостей. Гости нашего фургона могут познакомиться с полным циклом переработки пластика, узнать на наглядном примере, как работает экономика замкнутого цикла, формированием которой мы занимаемся в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На площадке фургона проходили экологичные мастер-классы по изготовлению брелков и карабинов из переработанных крышечек. Гости могли самостоятельно измельчить крышечки на велошредере, а следом переплавить полученную крошку при помощи экструдера в новое изделие. Волонтеры-экологи вместе с гостями форума успели изготовить более 1000 изделий из переработанного пластика.

На площадке волонтеры организовали квест на сдачу норматива по бережному отношению к природе — ЭкоГТО. Школьникам и взрослым рассказали о правилах сортировки отходов, возможностях переработки, альтернативных источниках энергии и не только.

«Также совместно с телеканалом „Москва 24“ мы показывали на мероприятии социальные ролики РЭО. В них мы рассказываем о важности раздельного сбора отходов, осознанном потреблении и экологичной модели поведения», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В рамках экопросветительских мероприятий с «Москвой 24» РЭО организовал раздельный сбор отходов.