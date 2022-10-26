Более 5000 человек из 50 регионов примут участие в акциях Международного дня без бумаги | 360°

Экология 26 октября 2022, 09:08 Более 5000 человек из 50 регионов примут участие в акциях Международного дня без бумаги

Читать 360tv в

Участниками эколого-просветительских мероприятий в рамках Международного дня без бумаги (27 октября) и всероссийской акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!», организованной Российским экологическим оператором, станут более 5000 человек в 50 регионах страны. За первую неделю акции прошло уже более 50 мероприятий. Соорганизатором акции выступает Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры».

«„Дни без бумаги“ проходят в России с 17 по 27 октября. Мероприятия направлены на сокращение потребления бумажных ресурсов и информирование граждан о важности переработки такого сырья. Ожидается участие в акциях более 5000 человек из 50 регионов России. РЭО совместно с волонтерами-экологами „Делай!“ проводит экологические уроки, просветительские мероприятия, мы также организуем экскурсии на перерабатывающие предприятия в разных регионах страны», — отметил глава РЭО Денис Буцаев

Реклама

Реклама

«За первую неделю акции „Дни без бумаги“ волонтеры провели более 50 мероприятий. Самыми популярными традиционно оказались экологические уроки и лекции — 35 просветительских занятий состоялось в школах, университетах и волонтерских центрах в 15 субъектах страны», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

«Отрасль переработки макулатуры является одной из самых цикличных. Уровень переработки всех видов макулатуры достигает 62%, а гофрокартона — 80%. Ассоциация „Лига переработчиков макулатуры“ всегда готова поддержать просветительские акции подобного рода», — отметил заместитель директора Ассоциации Денис Кондратьев.

Помимо просветительских мероприятий волонтеры-экологи организовали и серию практических занятий: более 5 мастер-классов по созданию открыток из макулатуры и сортировке вторичного сырья прошли в 4 регионах (Республике Крым, Свердловской и Саратовской областях, Ненецком автономном округе), также состоялось 5 экологических эстафет ЭкоГТО для школьников Тамбова, Рязани, Тулы, Воронежа и Ноябрьска.

Параллельно с лекциями и мастер-классами в некоторых регионах проходили акции по сбору макулатуры в образовательных учреждениях: детских садах, школах, колледжах и университетах установили стационарные пункты по приему бумаги на переработку. За неделю было собрано более 8 тонн макулатуры.

Одновременно с этим в Саратове состоялась экскурсия на местный филиал АО «Ситиматик» для учеников МОУ СОШ № 38. Мусоросортировочный комплекс был введен в эксплуатацию в 2015 году и выполняет задачи по обработке и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов.

Комплекс имеет техническую возможность отбора 20 фракций вторичных материальных ресурсов. Общая мощность полигона составляет 350 000 тонн в год, мусорообрабатывающего комплекса — 3 384 561 кубических метров ТКО в год.

Во время экскурсии ребята познакомились с инфраструктурой по обработке отходов, выстроенной компанией в регионе. Участникам мероприятия рассказали о применяемых на заводе технологиях сортировки и обработки ТКО, системе биорепелентации — самом экологичном методе отпугивания стайных птиц при помощи ястребов-тетеревятников.

А 26 октября сразу 3 экскурсии пройдут в Новосибирске — студенты, волонтеры-экологи и все желающие посетят ​​предприятие группы компаний «Тайгер-Сибирь».

Логистическим партнером акции по вывозу вторсырья выступает сервис «Убиратор». Узнать подробности об акции «Миллион — Родине!» можно на сайте: миллион-родине.рф