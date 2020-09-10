Более 500 видов животных исчезнут к концу века. Вот основные из них
По его словам, всего в мире более пяти тысяч видов млекопитающих. Поэтому 550 — это большая цифра. В целом речь идет об исчезновении редких видов животных, которые обитают в определенной местности.
В основном [исчезновение животных] связано с уничтожением тропических влажных лесов. Потому что там основное видовое разнообразие млекопитающих. При уничтожении этих лесов они в первую очередь страдают. Их там достаточно многоАндрей Бубличенкостарший научный сотрудник Зоологического института РАН.
По его словам, на острове Борнео в Южной Азии вырубили три четверти лесов. Не лучше обстановка в Юго-Восточной Азии, Амазонии. Те животные, которые живут в наших широтах, в основном приспосабливаются.
«Изменение климата тоже будет играть [негативную роль] в основном для животных, которые обитают на севере», — отметил эксперт.
На Финском заливе сокращается численность кольчатой нерпы из-за изменения ледовой обстановки зимой. Если говорить про белого медведя, то ему до вымирания еще далеко.
«Однако его численность резко падает и условия существования ухудшаются очень сильно», — добавил Бубличенко.
Выводы ученых о том, что к 2100 году мир может лишиться более 550 видов млекопитающих, опубликовал журнал Science Advances. Специалисты считают, что животным грозит вымирание из-за деятельности человека.
Ранее экологи рассказали об уменьшении численности моржей на лежбищах Печорского моря.