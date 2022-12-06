Экология 06 декабря 2022, 13:52 Более 500 российских компаний мусорной отрасли объединились на бирже

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Они разместили сделок с вторсырьем на 327 млн рублей.

Количество пользователей на Электронной торговой площадке (ЭТП) Российского экологического оператора превысило 500 компаний. Сумма размещенных лотов достигла 327,7 миллиона рублей.

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«С опережающими темпами растет количество пользователей на нашей площадке по купле-продаже вторсырья. На начало декабря уже 501 участник зарегистрировался на Бирже ВМР. Всего размещено 148 лотов на 327,7 миллиона рублей. Все это говорит о большой востребованности у отрасли обращения с отходами в такой площадке. Напомню, что она призвана отсеивать недобросовестных игроков отрасли. Для этого доступ к регистрации на площадке открыт только для проверенных утилизаторов с подтвержденными мощностями. Результатом должна стать более прозрачная отрасль обращения с отходами и эффективное исполнение РОП», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Ранее РЭО добавил ряд новых функций в площадку. В личном кабинете стало возможным добавлять географические координаты и видеть замороженные средства в сделках. Площадка базируется на домене РЭО.

«Площадка постоянно совершенствуется, поэтому мы продумали для отзывов и вопросов по ее работе форму обратной связи», — отметил руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.

ЭТП была разработана ППК РЭО в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Участниками и пользователями ЭТП могут быть производители и импортеры, заготовители, утилизаторы, производители оборудования, ритейлеры, а также поставщики дополнительных услуг. Электронная торговая площадка для купли-продажи вторичного сырья доступна по ссылке.