Экология 09 июня 2023, 13:45 Более 500 педагогов приняли участие в образовательных вебинарах «Лето в стиле Эко»

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Завершился цикл Всероссийских образовательных вебинаров «Лето в стиле Эко», проводившихся при поддержке Российского экологического оператора. В нем приняли участие более 500 человек.

«Более 500 педагогов, студентов и учителей из 64 субъектов РФ и Республики Беларусь узнали, как работать со школьниками в каникулы в области ответственного отношения с отходами. Форматы системной работы с детьми на базе школ, организаций дополнительного образования и летнего отдыха из цикла образовательных вебинаров смогут не только заинтересовать ребят, но и сформировать у них экопривычки, которые крепко войдут в жизнь ребят и их семей. А это важный шаг к формированию экологической культуры общества, соответствию принципам экономики замкнутого цикла», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Лекторами на вебинарах выступили педагоги-практики, сотрудники федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей (ФГБОУ ДО ФЦДО), представители реального сектора экономики (компания СИБУР, уже успешно внедряющая принципы экономики замкнутого цикла со своими разработками в области экопросвещения и экообразования), руководитель всероссийской общественной организации волонтеров — экологов «Делай!» Андрей Руднев.

Активное участие в цикле вебинаров приняли учителя из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также молодые педагоги — участники всероссийского конкурса молодых педагогов «Эколинейка».

Для участников цикла вебинаров разработаны методические рекомендации, включающие ресурсы, организационно-педагогические и инфраструктурные условия, необходимые для успешного проведения занятий по знакомству школьников с актуальной экологической повесткой. С записью вебинаров цикла можно ознакомиться по ссылке.