Экология 08 августа 2023, 12:45 Более 500 млн рублей вложат в мусорный завод на Чукотке РЭО

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Российский экологический оператор вложит более 500 млн рублей в комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Проект реализуется в рамках концессионного соглашения.

«Правительство Чукотского автономного округа в июле 2023 года заключило с инвестором ООО „Концессионная компания „Билибино“ концессионное соглашение, которое предполагает создание комплекса по обращению с отходами. Стоимость проекта составит более 585 млн рублей. РЭО может вложить в него до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций РЭО. Сумма составит более 500 млн рублей», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Мощность комплекса составит 3500 тонн в год. «Объект расположится в городе Билибино. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Проектирование объекта стартует в самое ближайшее время», — добавил замгендиректора РЭО Сергей Королев.

«Создание объекта в Билибино позволит сортировать отходы и обеспечивать их утилизацию. Решение вопроса со свалками — это то, что напрямую влияет на качество жизни людей. Поэтому — никаких отсрочек, механизм концессии позволяет начать работу подрядчику в максимально сжатые сроки. К 2030 году планируем сортировать 100% твердых коммунальных отходов», — отметил губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.

В июне этого года в рамках Петербургского международного экономического форума между Чукотским АО и РЭО было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере развития системы обращения с ТКО. Результатом должно стать создание в регионе необходимой инфраструктуры.