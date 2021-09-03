Более 500 фандоматов установят в подмосковных школах

Более 500 фандоматов установят в школах Московской области. Также автоматы для приема пластика и алюминия появятся в парках, торговых центрах и МФЦ.

Старт программе 2 сентября дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов в средней школы № 29 в Химках, сообщило «Радио 1».

«Мы инвестируем порядка 200 миллиардов рублей в комплексную систему переработки отходов, которая включает раздельный сбор тары через фандоматы, сортировку, переработку полезных фракций в новые материалы и на последней стадии — термическую утилизацию остатков, так называемых „хвостов“, с производством электроэнергии», — рассказал глава Ростеха.

Первые 50 фандоматов появятся в школах Подмосковья в сентябре. Автоматы установят в школах Химок, Мытищ, Долгопрудного, Домодедово, Королева, Подольска, Красногорска и Балашихи. Все фандоматы будут подключены к региональной системе мониторинга.