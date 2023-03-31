Экология 31 марта 2023, 14:10 Более 50 пунктов сбора текстиля заработали в Нижегородской области

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Старую одежду стали принимать на переработку в более 50 пунктах сбора вторичного сырья в Нижнем Новгороде. Граждане могут сдать отходы текстиля и получить за него деньги.

«Мы постоянно призываем людей переходить к концепции многоразового использования, это касается и одежды. По нашим данным, сейчас в России действует 15 компаний, утилизирующих отходы текстиля. РЭО занимается формированием реестра легальных переработчиков. Но также важно наладить систему сбора таких отходов. Например, Нижегородская область уже стала лидером по количеству открытых экопунктов в России — всего их там более 50, теперь в них принимают и текстиль. Работа пунктов по приему вторсырья отвечает принципам формирования экономики замкнутого цикла и направлена на популяризацию раздельного накопления отходов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По данным компании «Исток», за 2 недели пункты собрали почти 7 тонн текстиля, в планах — выйти во втором квартале на показатель до 30 тонн в месяц. Одежду сборщик направляет на предприятия переработчиков в город Иваново. Из собранного вторсырья получат нетканые ткани, ветошь, пряжу, часть отдадут на благотворительность.

За один килограмм одежды, сданной в экопункты «Истока», граждане могут получить 5 рублей. Экопункты «Истока» принимают верхнюю одежду без утеплителя (плащи, джинсовые куртки, ветровки, пиджаки, жакеты и т. д.), брюки, джинсы, штаны и шорты, рубашки, сорочки, футболки и майки, юбки, кофты, платья, блузки, халаты и сарафаны, свитера, кофты и джемперы, кардиганы, водолазки, жилетки, толстовки, худи, специальную и форменную одежду, постельное белье, полотенца, пеленки, распашонки, ползунки, вязаные перчатки, варежки, шарфы и шапки.

Всего в России в 59 регионах действуют 705 пунктов одновременного приема нескольких видов отходов, включая экопункты.

РЭО приступил к разработке дорожной карты мероприятий по мерам господдержки для создания инфраструктуры сбора и предприятий глубокой утилизации текстиля в России. Поддержка в данном направлении прежде всего будет оказываться действующим игрокам на рынке. Кроме того, РЭО будет финансировать инвестпроекты по строительству предприятий утилизации текстильных отходов на льготных условиях. РЭО также начал проверку как существующих мощностей, так и самих актов, поступающих в систему.