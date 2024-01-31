Экология 31 января 2024, 16:29 Более 50 художников попали в шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат» РЭО

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Российский экологический оператор представил шорт-лист из 53 финалистов международного конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат», посвященного экологии и переработке отходов. Художники, попавшие в шорт-лист, отправятся в в Крым для прохождения образовательной программы на базе арт-кластера «Таврида».

«Мы получили 561 заявку на конкурс „Зеленый квадрат“, из них было отобрано 53 эскиза и фотографий готовых работ. Большинство работ сделаны с применением вторсырья и различных отходов, включая разбитую посуду, старую электронику, упаковку тетрапак и, конечно, пластик. Конкурсанты отразили в своих работах такие важные темы, как экономика замкнутого цикла, защита животных и птиц, забота об окружающей среде», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Авторы проектов отправятся на образовательную программу Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму. Там они создадут новые объекты либо доработают свои концепты.

«Авторы посвятили свои произведения загрязнению водных объектов пластиком и воздуха вредными выбросами, сложности переработки различных видов отходов и даже космическому мусору. Поразительно, насколько творчески авторы подошли к созданию своих арт-объектов. Но это в лишний раз доказывает, что искусство — один из мощнейших инструментов для пропаганды осознанного потребления и экологии», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

После «Тавриды» при участии компетентного жюри будет составлена итоговая экспозиция работ. Также участники получат возможность выставляться на различных площадках при поддержке РЭО.

Ознакомиться с шорт-листом можно на сайте конкурса.

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, расположенный в Крыму в бухте Капсель.