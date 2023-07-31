Экология 31 июля 2023, 13:29 Более 50 активистов впервые сдали норматив ЭкоГТО в арт-школе экологии на «Тавриде» РЭО

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Арт-школа экологии, организованная при поддержке Российского экологического оператора, завершилась соревнованиями ЭкоГТО 28 июля на «Тавриде». Норматив ответственного отношения к природе сдали 54 экоактивиста. При этом участие принимали более ста активистов, которые занимались посадкой деревьев, сбором отходов и другими активностями.

«Экологическое просвещение, популяризация экопривычек и продвижение принципов экономики замкнутого цикла — это ключевой инструмент в создании устойчивого будущего. Оно не только позволяет нам понять, как наши действия влияют на окружающую среду, но и помогает принимать ответственные решения, направленные на сохранение природы и обеспечение благополучия будущих поколений», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Норматив по бережному отношению к природе — ЭкоГТО — это уникальный формат, разработанный командой всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». ЭкоГТО можно сдать в нескольких форматах: интеллектуального квеста, настольной игры и настоящего спортивного состязания. Последний формат, наиболее близкий к настоящему комплексу ГТО, был разработан в 2023 году и впервые прошел 28 июля в арт-школе экологии образовательного заезда «Наука как искусство» арт-кластера «Таврида» при поддержке РЭО.

«Сегодня мы впервые провели эстафету ЭкоГТО в новом масштабном формате — сразу 54 человека смогли сдать экологический норматив и проверить имеющиеся знания. Место проведения выбрано неслучайно: участники арт-школы экологии — это молодые экологи и эковолонтеры, дизайнеры, урбанисты, художники и инженеры. Именно такой, уже заранее подкованной публике мы и хотели представить новый спортивный вариант ЭкоГТО», — рассказал заместитель PR-директора РЭО по экологическому волонтерству Андрей Руднев.

Участники арт-школы, каждый из которых уже имеет опыт в экологическом активизме и разработал собственный экологический проект, в составе команд прошли 6 станций.

На станциях «Попробуй раздели» и «Сортировочная» молодые люди показали свои навыки раздельного сбора отходов. Они проявили не только высокий уровень знания фракций отходов и возможности их переработки, но также ловкость и сноровку: самая быстрая команда из 8 человек рассортировала 70 предметов всего за 128 секунд!

Станция «Расти лес» посвящена правильной технологии высадки саженцев деревьев при помощи специального инструмента — меча Колесова, а на станции «Огнеборцы» молодые люди смогли попробовать себя в роли лесных пожарных, примерить боевую экипировку и противопожарный ранец. Реквизит и экспертное сопровождение предоставило Судакское лесоохотничье хозяйство.

На станции «Чистая линия» команды сплотились, чтобы сохранить как можно больше чистой воды в ходе спортивной эстафеты, а станция «Экотурист» показала, насколько хорошо участники разбираются в экологических привычках, которые помогают сохранить первозданный облик природных территорий.

«Нам очень важно и значимо, что ЭкоГТО прошло на площадке „Тавриды“. Мы поддерживаем любые инициативы, связанные с экологической повесткой, особенно, если они помогают сделать нашу территорию лучше. Так, эстафета по сбору и разделению мусора лишний раз напоминает нашим участникам о высокой значимости этого мероприятия в жизни, напоминает им о том, что такие привычки — залог нашей здоровой и счастливой жизни», — поделилась руководитель Арт-парка «Таврида», художник-реставратор Мария-Николь Селиванова.

За сдачу экологического норматива все участники получили памятные экологичные значки, изготовленные из переработанного пластика.

«ЭкоГТО также пройдет в разных форматах летом и осенью на молодежных форумах по всей стране. 27 июля 48 самых экологичных участников молодежного форума iВолга сдали ЭкоГТО в формате квеста. Среди них активисты движения „Делай!“ и программы развития студенческих экологических клубов „Зеленая лига“», — Бойко.

Следующее мероприятие пройдет 1 августа на Камчатке для участников форума «Экосистема. Заповедный край», а днем позже, 2 августа, на той же площадке свои экологические знания проверят юные участники из «Российского движения детей и молодежи».