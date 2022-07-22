Подведены итоги Всероссийского конкурса детских поделок на тему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и их вторичного использования «Эколята — Дошколята». В нем приняли участие 44 694 воспитанника дошкольных организаций и учащихся начальной школы. Конкурс был объявлен в марте 2022 года ППК «Российский экологический оператор» при поддержке Совета Федерации Р Ф совместно с Всероссийским природоохранным социально-образовательным проектом «Эколята — Дошколята».

«Отрадно, что даже самые юные граждане нашей страны тоже становятся участниками реформы обращения с отходами. Конкурс направлен на популяризацию раздельного сбора отходов среди самых маленьких, чтобы с раннего возраста в нашей стране у людей были развиты экопривычки, были знания об использовании вторсырья. В конкурсном отборе приняли участие 44 694 ребенка из 3663 образовательных организаций. Это и детские сады, и школы, и организации дополнительного образования. Всего было охвачено 72 субъекта РФ, в которых мы выявили 267 победителей», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Конкурс проходил в двух номинациях «Эколята — дошколята учатся раздельному сбору отходов» для образовательных организаций субъектов РФ на уровне дошкольного образования и «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» для начального общего образования.

«В конкурсе участвовали детсадовцы старше 5 лет и школьники с 1 по 4 класс. Ребята должны были в своих поделках показать, как можно повторно использовать материалы. Для детей это возможность проявить не только свои творческие способности, но и получить новые знания об экологии. Сам конкурс проходил в три этапа. На первом — в образовательных организациях проводились занятия „Вторая жизнь наших вещей: во что превращаются отходы?“ интерактивного курса проекта ППК РЭО „Зеленая школа“, а также выставки, на которых дети представили свои поделки», — сказал глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Победители первого этапа направили свои работы для участия во втором региональном этапе, который был организован 72 субъектами Российской Федерации: Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Чувашия, Республика Удмуртия, Республика Хакасия, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, город Москва, Московская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, город Санкт-Петербург, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, город Севастополь, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.

Лучшие работы затем были представлены на третий — федеральный этап. Конкурсное жюри определило 267 победителей и призеров заключительного этапа Конкурса.

Информация о результатах размещена на сайте Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята — Дошколята».

Примеры работ победителей:

Источник фото: телеканал «360»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 11 „Буратино“ г. Невеля Псковской области» корпус «Солнышко»

Источник фото: телеканал «360»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Буратино» (Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ-Югра)

Источник фото: телеканал «360»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 г.Пятигорска (Ставропольский край)

Источник фото: телеканал «360»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» с. Ярлуково Грязинского муниципального района Липецкой области